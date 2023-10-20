  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Affaire exceptionnellecoup de fusil

Жилой квартал Affaire exceptionnellecoup de fusil

Ашкелон, Израиль
от
$648,945
;
10
Оставить заявку
ID: 34736
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон
  • Адрес
    Emek HaEla, 31 brbwr

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Исключительный случай, который нельзя пропустить agamim, небольшое здание 2 этажа, rdj 4 p 104 м2 + сад площадью 200 м2, подвал и парковка - Ты уже в пути. супер-подход для инвестиций или среды обитания Строительство 2 года

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,15 млн
Жилой квартал A ne pas manquer
Ашкелон, Израиль
от
$526,680
Жилой квартал Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha
Тель-Авив, Израиль
от
$5,33 млн
Жилой квартал Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Хадера, Израиль
от
$843,315
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,41 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Affaire exceptionnellecoup de fusil
Ашкелон, Израиль
от
$648,945
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Жилой квартал Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Жилой квартал Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Жилой квартал Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Жилой квартал Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Показать все Жилой квартал Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Жилой квартал Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$1,25 млн
Продается квартира 4,5 номеров с видом на море в комплексе Ган Хайр, Бат Ям. Просторная квартира, расположенная на 10 этаже из 20 в современной и востребованной башне. Он предлагает 108 м2 жилой площади и балкон 12 м2 с видом на открытое море. Отличная экспозиция, очень яркая и хорошо венти…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$2,01 млн
Квартира с высокими потолками и оригинальными полами в настоящем арабском доме. На 1-м и последнем этаже, 20 ступеней, импрезия. Сукка на балконе, вид на дегтя
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bonne occasion
Жилой квартал Bonne occasion
Иерусалим, Израиль
от
$937,365
Яркая квартира, TAMA 38, продвинутая, 3 воздушных направления, рядом с садами, школами, кафе, магазинами, торговыми центрами, автобусом
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации