  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove

Жилой квартал Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove

Тель-Авив, Израиль
от
$1,29 млн
;
10
ID: 34387
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Ussishkin, 42

О комплексе

Français Français
исключительно для продажи, В парке Yarkon 42 Уссишкинская улица Здание отремонтировано в 2012 году Квартира 2,5 номера, 68 м2 (грубая поверхность) Восток-Запад, солнечная экспозиция 3 этаж с лифтом Здание с укрытием Регистрация кондоминиумов

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Жилой квартал Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
