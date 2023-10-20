  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  Жилой квартал Mini penthouse

Жилой квартал Mini penthouse

Иерусалим, Израиль
от
$3,42 млн
;
Жилой квартал Mini penthouse
1
ID: 34898
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Naftali, 8

О комплексе

Роскошная 4-комнатная квартира в Баке, Иерусалим. Редкая возможность прямо рядом с парком, в самом сердце Баки. Эта полностью отремонтированная и совершенно новая квартира площадью более 150 м2 была спроектирована и закончена в соответствии с самыми высокими стандартами. Особенности недвижимости: 4 просторные и солнечные спальни - 3 современные ванные комнаты с элегантной отделкой - роскошная кошерная кухня с 2 печами, 2 раковинами и 2 посудомоечными машинами - 2 балкона с прекрасным видом на зелень. Три выставки, полные естественного света - Безопасная парковка для всего здания - Мамад (зал безопасности) - Готовы к переезду. Благодаря ярким открытым пространствам и высококлассному дизайну, этот мини-пентхаус предлагает комфорт, функциональность и стиль. Расположенная в нескольких минутах ходьбы от кафе, магазинов и культурных достопримечательностей, эта недвижимость сочетает в себе современную роскошь и очарование одного из самых востребованных районов Иерусалима. Запрашиваемая цена: 10 900 000 нис.. ссылка виртуального посещения по запросу

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

