Жилой квартал Mini penthouse

Роскошная 4-комнатная квартира в Баке, Иерусалим. Редкая возможность прямо рядом с парком, в самом сердце Баки. Эта полностью отремонтированная и совершенно новая квартира площадью более 150 м2 была спроектирована и закончена в соответствии с самыми высокими стандартами. Особенности недвижимости: 4 просторные и солнечные спальни - 3 современные ванные комнаты с элегантной отделкой - роскошная кошерная кухня с 2 печами, 2 раковинами и 2 посудомоечными машинами - 2 балкона с прекрасным видом на зелень. Три выставки, полные естественного света - Безопасная парковка для всего здания - Мамад (зал безопасности) - Готовы к переезду. Благодаря ярким открытым пространствам и высококлассному дизайну, этот мини-пентхаус предлагает комфорт, функциональность и стиль. Расположенная в нескольких минутах ходьбы от кафе, магазинов и культурных достопримечательностей, эта недвижимость сочетает в себе современную роскошь и очарование одного из самых востребованных районов Иерусалима. Запрашиваемая цена: 10 900 000 нис.. ссылка виртуального посещения по запросу
Иерусалим, Израиль
