Жилой квартал villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret

Детали собственности: Расположенный в Пории Иллит (84, Дерех ХаМецук), это уникальное двух с половиной лет свойство является редкой жемчужиной, расположенной всего в 15 метрах от скалы.
Площадь: Земля 400 м2 + 360 м2 газона (защищенная зеленая зона), простирающаяся до края пропасти.
Площадь поверхности: 250 м2 на двух уровнях + 170 м2 террас.
Организация: 7 номеров с 4 роскошными родительскими люксами, в том числе мастер-люкс с прикрепленным офисом и высококачественной комнатой безопасности (Мамед).
Высококачественное оборудование:
Бассейн (10 х 4,5 м), джакузи и сауна.
Наземное отопление, домашняя автоматизация (умный дом), умное электричество и аудиосистема внутри / снаружи.
Полностью оборудованная роскошная кухня + открытая кухня с баром.
Полностью меблирована роскошной мебелью (включая электрические кровати).
Периметрическая безопасность.
Состояние: Почти новый, используется только один раз в месяц в среднем. Готов к немедленному переезду.
Местонахождение на карте
Тверия, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
