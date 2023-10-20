  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тверия
  4. Жилой квартал villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret

Жилой квартал villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret

Тверия, Израиль
от
$3,51 млн
;
9
Оставить заявку
ID: 34505
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Северный округ
  • Район
    Kinneret Subdistrict
  • Город
    Тверия
  • Адрес
    Bruriya, 9

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Детали собственности: Расположенный в Пории Иллит (84, Дерех ХаМецук), это уникальное двух с половиной лет свойство является редкой жемчужиной, расположенной всего в 15 метрах от скалы. Площадь: Земля 400 м2 + 360 м2 газона (защищенная зеленая зона), простирающаяся до края пропасти. Площадь поверхности: 250 м2 на двух уровнях + 170 м2 террас. Организация: 7 номеров с 4 роскошными родительскими люксами, в том числе мастер-люкс с прикрепленным офисом и высококачественной комнатой безопасности (Мамед). Высококачественное оборудование: Бассейн (10 х 4,5 м), джакузи и сауна. Наземное отопление, домашняя автоматизация (умный дом), умное электричество и аудиосистема внутри / снаружи. Полностью оборудованная роскошная кухня + открытая кухня с баром. Полностью меблирована роскошной мебелью (включая электрические кровати). Периметрическая безопасность. Состояние: Почти новый, используется только один раз в месяц в среднем. Готов к немедленному переезду.

Местонахождение на карте

Тверия, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse
Ашкелон, Израиль
от
$890,340
Жилой квартал Special investisseur
Ашкелон, Израиль
от
$385,605
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Иерусалим, Израиль
от
$1,10 млн
Жилой квартал Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Раанана, Израиль
от
$1,75 млн
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Тель-Авив, Израиль
от
$2,04 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Тверия, Израиль
от
$3,51 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$896,610
Проект Девять в Нетании.Савион Новый уникальный адрес между городом и природой Рядом с морем и торговыми центрами открывается Савион, исключительная резиденция, построенная одним из крупнейших строителей Израиля. Идеальное расположение: рядом с ПИАНО и Ир Ямимом, между городской динамично…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Жилой квартал Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Жилой квартал Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Жилой квартал Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Жилой квартал Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Показать все Жилой квартал Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Жилой квартал Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Ашкелон, Израиль
от
$579,975
Хорошая сделка
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Жилой квартал Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Жилой квартал Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Жилой квартал Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Тель-Авив, Израиль
от
$3,29 млн
Захватывающий пентхаус в новом здании (2021) - Рядом с Шук Хакармель и Нахалат Биньямин Расположенный на улице Грузенберг, всего в нескольких шагах от рынка, пляжа и самых ярких мест в Тель-Авиве, этот редкий пентхаус предлагает идеальное сочетание роскоши, комфорта и привилегированного мес…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации