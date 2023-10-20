Жилой квартал villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret

Детали собственности: Расположенный в Пории Иллит (84, Дерех ХаМецук), это уникальное двух с половиной лет свойство является редкой жемчужиной, расположенной всего в 15 метрах от скалы. Площадь: Земля 400 м2 + 360 м2 газона (защищенная зеленая зона), простирающаяся до края пропасти. Площадь поверхности: 250 м2 на двух уровнях + 170 м2 террас. Организация: 7 номеров с 4 роскошными родительскими люксами, в том числе мастер-люкс с прикрепленным офисом и высококачественной комнатой безопасности (Мамед). Высококачественное оборудование: Бассейн (10 х 4,5 м), джакузи и сауна. Наземное отопление, домашняя автоматизация (умный дом), умное электричество и аудиосистема внутри / снаружи. Полностью оборудованная роскошная кухня + открытая кухня с баром. Полностью меблирована роскошной мебелью (включая электрические кровати). Периметрическая безопасность. Состояние: Почти новый, используется только один раз в месяц в среднем. Готов к немедленному переезду.