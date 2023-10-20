  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Charmant appartement au centre de tel aviv

Жилой квартал Charmant appartement au centre de tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$2,66 млн
;
9
Оставить заявку
ID: 34199
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Дизенгоф, 89

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Расположенная на очаровательной улице Руппин, эта недвижимость предлагает тихую и зеленую среду в самом сердце Тель-Авива. Он находится в нескольких минутах ходьбы от пляжа Гордон и основных развлекательных и развлекательных заведений города. Эта просторная квартира, расположенная на 3-м этаже 4-этажного интимного здания, простирается примерно на 110 квадратных метров. Он имеет три полных экспозиции естественного света, чистый и современный дизайн и много дневного света. Квартира включает в себя большую жилую площадь, открытую кухню, оборудованную современной техникой, и три спальни, включая родительский люкс.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Тель-Авив, Израиль
от
$2,48 млн
Жилой квартал Rdj 4 p
Ашкелон, Израиль
от
$674,025
Жилой квартал 4 pieces neuf avec double terrasse amp vue panoramique mekor haim
Иерусалим, Израиль
от
$2,978
Жилой квартал A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya
Нетания, Израиль
от
$1,51 млн
Жилой квартал A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Хадера, Израиль
от
$658,350
Вы просматриваете
Жилой квартал Charmant appartement au centre de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$2,66 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Жилой квартал Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Жилой квартал Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Жилой квартал Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Жилой квартал Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Жилой квартал Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Жилой квартал Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$1,26 млн
В самом сердце Бат-Яма, на улице Мивца Синай, проект предлагает два зеленых жилых дома (сертифицированный Green Building). Просторные и современные апартаменты предлагают комфорт, инновации и благополучие, рядом со всеми удобствами. Проект основан на сильных ценностях: качество, профессион…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Жилой квартал Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Жилой квартал Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Жилой квартал Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Жилой квартал Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Показать все Жилой квартал Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Жилой квартал Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Тель-Авив, Израиль
от
$2,07 млн
Эксклюзив - улица Черничевского, проект Bezall Шенкинский район Большая 3-комнатная квартира, очень светлая Север / Запад Около 87 м2 + 9 м2 терраса (одна спальня с внутренней стороны здания) Безопасность 24/7 Спортивный зал Парковка пещера Возможность полной мебели Квартира в настоящее вр…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Жилой квартал Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Жилой квартал Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Жилой квартал Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Жилой квартал Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Показать все Жилой квартал Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Жилой квартал Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Тель-Авив, Израиль
от
$2,95 млн
На бульварной улице 3 Сион, престижный и очень востребованный адрес. Уникальная, просторная, светлая и красивая квартира! На 5-м этаже эта квартира пользуется отличным движением по четырем осям! 5-комнатная квартира с большим потенциалом и идеальным расположением. Построенная площадь 146…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации