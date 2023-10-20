  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon

Жилой квартал Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon

Ашкелон, Израиль
от
$739,860
;
11
ID: 34704
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Français Français
Уникальный жилой проект, который переопределяет саму суть роскошной жизни в оживленном и процветающем районе Ашкелон. Четыре 9-этажных здания и 102 3, 4 и 5-комнатные квартиры, наземный сад, пентхаусы и мини-пентхаусы. Все квартиры тщательно спроектированы и аккуратны в каждой детали для функционального и комфортного интерьера. На первом этаже вы найдете роскошный входной зал с элегантными штрихами, которые характеризуют проект, который также включает в себя большие парковочные места и места для хранения. Проект расположен в нескольких минутах ходьбы от оживленного торгового центра, высокотехнологичного парка и железнодорожного вокзала и окружен зелеными насаждениями и учебными заведениями для всех возрастов. Это идеальное сочетание сельского спокойствия и городского образа жизни.

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

