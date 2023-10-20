Жилой квартал Appartements parfaits et meubles avec vue sur la mer et les jardins bahai entierement meubles et deja loues pour y vivre ou pour investissement

Переводы EN → EnglishFR → Иврит EN → RussianFR → ItalianFR → SpanishFR → Португальский английский иврит итальянский испанский португальский русский предыдущий Наши услуги Сайт Баннеры рассылка 2004-2025 гг. Производитель: VDEDesign АНОНСЫ Продажа (3) Новые проекты (0) Аренда (0) Прокатные каникулы (0) Закрытые сделки (0) Контакты Мандаты Мои сообщения (0) отдача Любимая домашняя страница Любимые на странице поиска Эксклюзивы других агентств Участники переговоров Управление вашим сайтом Статус моего агентства Разработчик: Immobilier.co.il Статистика Генерального агентства NewsДобавить статью поддержка Наш совет Часто задаваемые вопросы Техническая поддержка Коммерческая поддержка В Хайафе от 1 195 000 € (326 034) Переводы EN → EnglishFR → Иврит EN → RussianFR → ItalianFR → SpanishFR → Португальский английский иврит итальянский испанский португальский русский предыдущий Наши услуги Сайт Баннеры рассылка 2004-2025 гг. Производитель: VDEDesign АНОНСЫ Продажа (3) Новые проекты (0) Аренда (0) Прокатные каникулы (0) Закрытые сделки (0) Контакты Мандаты Мои сообщения (0) отдача Любимая домашняя страница Любимые на странице поиска Эксклюзивы других агентств Участники переговоров Управление вашим сайтом Статус моего агентства Разработчик: Immobilier.co.il Статистика Генерального агентства NewsДобавить статью поддержка Наш совет Часто задаваемые вопросы Техническая поддержка Коммерческая поддержка Полностью меблированный • Уже арендовано и управляется • A Управляющая компания 24/7 • Панорамный вид на море и вид на Баха Переводы EN → EnglishFR → Иврит EN → RussianFR → ItalianFR → SpanishFR → Португальский английский иврит итальянский испанский португальский русский предыдущий Наши услуги Сайт Баннеры рассылка 2004-2025 гг. Производитель: VDEDesign АНОНСЫ Продажа (3) Новые проекты (0) Аренда (0) Прокатные каникулы (0) Закрытые сделки (0) Контакты Мандаты Мои сообщения (0) отдача Любимая домашняя страница Любимые на странице поиска Эксклюзивы других агентств Участники переговоров Управление вашим сайтом Статус моего агентства Разработчик: Immobilier.co.il Статистика Генерального агентства NewsДобавить статью поддержка Наш совет Часто задаваемые вопросы Техническая поддержка Коммерческая поддержка Спортивный зал 24/7 в здании • Коворкинговые пространства • Просторный балкон с Три быстрых лифта g) • Домашнее обслуживание • Роскошное лобби и дизайн • Ограниченное количество квартир на этаж – максимальная конфиденциальность Переводы EN → EnglishFR → Иврит EN → RussianFR → ItalianFR → SpanishFR → Португальский английский иврит итальянский испанский португальский русский предыдущий Наши услуги Сайт Баннеры рассылка 2004-2025 гг. Производитель: VDEDesign АНОНСЫ Продажа (3) Новые проекты (0) Аренда (0) Прокатные каникулы (0) Закрытые сделки (0) Контакты Мандаты Мои сообщения (0) отдача Любимая домашняя страница Любимые на странице поиска Эксклюзивы других агентств Участники переговоров Управление вашим сайтом Статус моего агентства Разработчик: Immobilier.co.il Статистика Генерального агентства NewsДобавить статью поддержка Наш совет Часто задаваемые вопросы Техническая поддержка Коммерческая поддержка • Продвинутая безопасность: камеры, коды доступа, безопасные полы Новый MAMAK на каждом этаже * Гарантированный вариант доходности: 7% за 2 года (3) ,