  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Superbe 5 p a 1mn du lac

Жилой квартал Superbe 5 p a 1mn du lac

Ашкелон, Израиль
от
$658,350
;
9
Оставить заявку
ID: 34059
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон
  • Адрес
    Emek HaEla, 31 brbwr

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
квартира 5 комнат в небольшом здании 1 мн от озера, 1 этаж, 2 террасы, очень вложенные

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Special investisseur
Нагария, Израиль
от
$311,933
Жилой квартал Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Тель-Авив, Израиль
от
$14,11 млн
Жилой квартал A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Тель-Авив, Израиль
от
$6,27 млн
Жилой квартал Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Иерусалим, Израиль
от
$1,49 млн
Жилой квартал A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$909,150
Вы просматриваете
Жилой квартал Superbe 5 p a 1mn du lac
Ашкелон, Израиль
от
$658,350
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Maison arabe
Жилой квартал Maison arabe
Жилой квартал Maison arabe
Жилой квартал Maison arabe
Жилой квартал Maison arabe
Жилой квартал Maison arabe
Жилой квартал Maison arabe
Иерусалим, Израиль
от
$15,68 млн
Аутентичный арабский дом 720/1000 м2, много характера, сад, терраса, высокие купольные потолки, огромная земля, великолепный вид на крышу, 8 частных парковочных мест
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Жилой квартал Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Жилой квартал Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Жилой квартал Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Жилой квартал Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Показать все Жилой квартал Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Жилой квартал Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Бат-Ям, Израиль
от
$1,69 млн
Продажа - Проект Ривьера Эксклюзивные условия PRESAL согласованы для нашего агентства по первым 5 проданным квартирам. Первый морской путь - PRESAL - исключительные условия Редкая возможность на первой линии моря, всего в нескольких минутах от Тель-Авива. Ривьера - это исключительный роск…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bonne occasion
Жилой квартал Bonne occasion
Жилой квартал Bonne occasion
Жилой квартал Bonne occasion
Жилой квартал Bonne occasion
Жилой квартал Bonne occasion
Жилой квартал Bonne occasion
Ашкелон, Израиль
от
$583,110
Лучшая цена для наших клиентов T4 от 1,860,000nis
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации