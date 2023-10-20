  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Dans un immeuble neuf

Ашкелон, Израиль
$595,650
ID: 34681
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Продается - Просторные 5 номеров в Агамиме с видом на озеро Откройте для себя эту красивую 5-комнатную квартиру в востребованном районе Агамим, площадью 123 м2. ✅ Потрясающий вид на озеро ✅ Яркая и просторная гостиная ✅ Широкий коридор, обслуживающий комнаты ✅ Частная парковка ✅ Качество строительства Assoum Promoter ?????? Цена: 1.900.000 Редкая возможность, которая сочетает в себе комфорт, пространство и идеальное расположение! ???? Свяжитесь с нами сейчас для посещения.

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

