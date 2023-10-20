  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild

Жилой квартал Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild

Тель-Авив, Израиль
от
$1,49 млн
;
10
ID: 34373
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Sderot Ben Zion, 17

О комплексе

Новый для эксклюзивной продажи! 9 Сдерот Стрит Бен Зион Оживленный центральный проспект, недалеко от культурных и развлекательных центров и трамвая. Красивая 3-комнатная квартира, полная очарования и яркости. Площадь около 82 м2 Выставка с 3 сторон Высокие потолки 3-й этаж (без лифта) Задняя сторона и тишина Стандартная парковка (Проект находится в стадии разработки.)

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
