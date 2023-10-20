  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi

Жилой квартал A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi

Тель-Авив, Израиль
от
$6,27 млн
;
6
ID: 34454
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Shabazi, 31

О комплексе

Исключительный и редкий пентхаус террасы площадью 176 м2 с крышей улицы Шабази площадью 32 м2 в самом сердце Неве Цедек! Нижний уровень: 3 комфортабельные спальни, в том числе мастер-люкс с частным балконом 5 м2, 2 современные ванные комнаты и небольшая интимная гостиная. Верхний уровень: превосходная крыша 32 м2, идеально подходит для моментов отдыха или приема, с беспрепятственным видом на Тель-Авив. В квартире также есть 2 частных парковочных места, что является исключительным преимуществом в этом историческом районе. Уникальная недвижимость, которая сочетает в себе современную роскошь и вечный шарм, идеально подходит для престижной резиденции или инвестиций в наследие в самом сердце Неве Цедек.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
