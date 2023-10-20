Жилой квартал A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi

Исключительный и редкий пентхаус террасы площадью 176 м2 с крышей улицы Шабази площадью 32 м2 в самом сердце Неве Цедек! Нижний уровень: 3 комфортабельные спальни, в том числе мастер-люкс с частным балконом 5 м2, 2 современные ванные комнаты и небольшая интимная гостиная. Верхний уровень: превосходная крыша 32 м2, идеально подходит для моментов отдыха или приема, с беспрепятственным видом на Тель-Авив. В квартире также есть 2 частных парковочных места, что является исключительным преимуществом в этом историческом районе. Уникальная недвижимость, которая сочетает в себе современную роскошь и вечный шарм, идеально подходит для престижной резиденции или инвестиций в наследие в самом сердце Неве Цедек.