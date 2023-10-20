  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf

Жилой квартал Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf

Бат-Ям, Израиль
от
$1,50 млн
;
2
Оставить заявку
ID: 34834
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
МАГНИФИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА БАТ ЯМ. ИДЕАЛЬНАЯ ЛОКАЦИЯ Близ ТРАМВЭЙ, ПЛАГ, РЮ БАЛФУР С ВСЕМИ СВОИМИ ТРАДИМИ И РЮ АТСМАУТ

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$579,975
Жилой квартал Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$837,045
Жилой квартал Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Тель-Авив, Израиль
от
$1,33 млн
Жилой квартал Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$4,95 млн
Жилой квартал Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Тель-Авив, Израиль
от
$1,76 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Бат-Ям, Израиль
от
$1,50 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Жилой квартал Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Жилой квартал Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Жилой квартал Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Жилой квартал Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Показать все Жилой квартал Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Жилой квартал Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$1,65 млн
Красивая новая 3-комнатная квартира расположена на 2-м этаже современного здания, наслаждаясь отличной яркостью благодаря своему угловому положению. Детали собственности: • Жилая площадь: 60 м2 • Террасы: 13 м2 • 2 этаж с лифтом • Парковочное пространство включено • Высококачественная отдел…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Vue sur la mer
Жилой квартал Vue sur la mer
Жилой квартал Vue sur la mer
Жилой квартал Vue sur la mer
Жилой квартал Vue sur la mer
Показать все Жилой квартал Vue sur la mer
Жилой квартал Vue sur la mer
Нагария, Израиль
от
$705,375
Ахзив — 5 великолепных номеров на продажу Великолепный вид на море 125 м2 + терраса 20 м2 (вид на море) Лифт • Парковка • Мамад
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem
Показать все Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$4,389
Герцог 21 Кирьят Шмуэль, начало Рехавии 6-й этаж лифт 3-комнатная квартира Ванная комната с душем Балкон с потрясающим видом Частная крыша с открытой кухней, джакузи и захватывающим видом Защищенная комната (Мамед) Полностью меблированный Архитектурный дизайн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации