  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv

Жилой квартал Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$1,41 млн
;
10
Оставить заявку
ID: 34910
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Melchet, 23

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Очаровательная квартира с террасой в Шенкинском районе, Тель-Авив Исключительное расположение в самом сердце Тель-Авива, прямо напротив парка Шенкин, в одном из самых оживленных, востребованных и приятных районов города. Особенности квартиры: • Удобный и яркий первый этаж • 57 м2 интерьера • Терраса 10 м2 Mamad (безопасная комната) Ближайшие удобства: • Шенкин Парк прямо через дорогу • Кафе, бары и рестораны • Магазины, концептуальные магазины и магазины • Аптеки, супермаркеты и основные услуги • Близко к бульвару Ротшильд • Очень доступный общественный транспорт • Живой, художественный и дружелюбный район

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$869,022
Жилой квартал Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Тель-Авив, Израиль
от
$1,52 млн
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Раанана, Израиль
от
$1,53 млн
Жилой квартал Appartement nahalat benyamin
Тель-Авив, Израиль
от
$1,05 млн
Жилой квартал Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Тель-Авив, Израиль
от
$6,87 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,41 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Показать все Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Хадера, Израиль
от
$1,44 млн
БЖ Новая эксклюзивность, в категории «СОБРАНИЕ» Французское отделение RE/MAX Hadera ✨Мечтаете о новом, высококлассном, неработающем доме, идеально подходящем для вашей семьи? БХ, вот она! ✨ Дом с 6 комнатами (165 м2), ✨ Дом как новый – всего 3 года! ✨ Расположен в очень популярном и зеленом…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Жилой квартал Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Жилой квартал Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Жилой квартал Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Жилой квартал Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Показать все Жилой квартал Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Жилой квартал Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Бат-Ям, Израиль
от
$705,375
Продается отремонтированная и светлая 3-комнатная квартира, идеально расположенная на третьей морской линии, в отремонтированном здании. Недвижимость очень хорошо поддерживается, идеально подходит для инвестиций или проживания. Характеристики собственности: Площадь поверхности: 72 м2 Балкон…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Жилой квартал Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Жилой квартал Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Жилой квартал Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Жилой квартал Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$5,36 млн
Всего в 200 метрах от моря Уникальный жилой проект с современным дизайном высокого класса. В нескольких минутах ходьбы от пляжа, базара HaCarmel, Nahalat Binyamin, бульвара Ротшильдов и знакового района Неве Цедек, Сильные стороны проекта Только 58 единиц — конфиденциальность и эксклюзивнос…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации