Жилой квартал Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv

Очаровательная квартира с террасой в Шенкинском районе, Тель-Авив Исключительное расположение в самом сердце Тель-Авива, прямо напротив парка Шенкин, в одном из самых оживленных, востребованных и приятных районов города. Особенности квартиры: • Удобный и яркий первый этаж • 57 м2 интерьера • Терраса 10 м2 Mamad (безопасная комната) Ближайшие удобства: • Шенкин Парк прямо через дорогу • Кафе, бары и рестораны • Магазины, концептуальные магазины и магазины • Аптеки, супермаркеты и основные услуги • Близко к бульвару Ротшильд • Очень доступный общественный транспорт • Живой, художественный и дружелюбный район