Жилой квартал Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Очаровательная квартира с террасой в Шенкинском районе, Тель-Авив
Исключительное расположение в самом сердце Тель-Авива, прямо напротив парка Шенкин, в одном из самых оживленных, востребованных и приятных районов города.
Особенности квартиры:
• Удобный и яркий первый этаж
• 57 м2 интерьера
• Терраса 10 м2
Mamad (безопасная комната)
Ближайшие удобства:
• Шенкин Парк прямо через дорогу
• Кафе, бары и рестораны
• Магазины, концептуальные магазины и магазины
• Аптеки, супермаркеты и основные услуги
• Близко к бульвару Ротшильд
• Очень доступный общественный транспорт
• Живой, художественный и дружелюбный район
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно