  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee

Жилой квартал Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee

Тель-Авив, Израиль
от
$1,41 млн
;
3
Оставить заявку
ID: 34388
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Yosef Eliyahu, 5

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Новый в продаже исключительно В самом центре города тихая и очаровательная улица рядом с театрами. 12 Yosef Eliyahu Street Квартира 111 м2, 1-й этаж с лифтом Чтобы полностью отремонтировать Тройная экспозиция (Восток, Запад и Юг) Окруженный зеленью

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine
Тель-Авив, Израиль
от
$808,830
Жилой квартал Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Тель-Авив, Израиль
от
$1,18 млн
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Нетания, Израиль
от
$642,675
Жилой квартал Projet immobilier
Ашкелон, Израиль
от
$532,637
Жилой квартал Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Ашдод, Израиль
от
$805,695
Вы просматриваете
Жилой квартал Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee
Тель-Авив, Израиль
от
$1,41 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Жилой квартал Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Жилой квартал Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Жилой квартал Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Жилой квартал Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Показать все Жилой квартал Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Жилой квартал Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Ашдод, Израиль
от
$3,92 млн
Вилла в Израиле Ашдод, Юд Алефский район с архитектором интерьера. 460 м2 жилая площадь + земля 700 м2. Пул бесконечности 8,40 м х 4,80 м. Первый этаж: гостиная/столовая/современная полностью оборудованная кухня/независимая ВК/учебная/техническая комната. 1-й уровень: 2 большие спальни, одн…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Показать все Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Хадера, Израиль
от
$1,44 млн
БЖ Новая эксклюзивность, в категории «СОБРАНИЕ» Французское отделение RE/MAX Hadera ✨Мечтаете о новом, высококлассном, неработающем доме, идеально подходящем для вашей семьи? БХ, вот она! ✨ Дом с 6 комнатами (165 м2), ✨ Дом как новый – всего 3 года! ✨ Расположен в очень популярном и зеленом…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал En plein centre ville de tel aviv
Жилой квартал En plein centre ville de tel aviv
Жилой квартал En plein centre ville de tel aviv
Жилой квартал En plein centre ville de tel aviv
Жилой квартал En plein centre ville de tel aviv
Показать все Жилой квартал En plein centre ville de tel aviv
Жилой квартал En plein centre ville de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,84 млн
В самом сердце Тель-Авива, недалеко от театра, недалеко от Кикар Хамедина и парка Яркон. Здесь очень красивый проект, предлагающий роскошные услуги интерьера и экстерьера, с выбором квартиры от 2 комнат до пентхауса. С видом на море
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации