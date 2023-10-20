  1. Realting.com
  4. Жилой квартал A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee

Тель-Авив, Израиль
от
$2,19 млн
;
10
ID: 34460
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Rishonim, 10

О комплексе

Идеально расположенный в самом сердце Неве Цедек, Rue Rishonim, этот редкий дуплекс с видом на море предлагает привилегированный адрес в одном из самых символичных районов Тель-Авива, в нескольких минутах ходьбы от пляжей, Ротшильда и Хатаханы. Поверхность около 89 м2 в дуплексе, она предлагает 3 светлых номера, современную и теплую атмосферу, а также идеальную экспозицию с беспрепятственным видом. Нижний уровень включает открытую гостиную с окнами, террасу 4 м2, интегрированную кухню, MAMAD и гостевой туалет. Наверху, зал в стиле лофт, частное джакузи, дополнительный туалет и терраса площадью 8 м2 с потрясающим видом на море. Недавно отремонтированная недвижимость отличается своей оптимизацией объема, спокойствием, конфиденциальностью и премиальным расположением, идеально подходит для основного проживания, ног до земли или инвестиций. Цена: 7 000 000.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

