Жилой квартал A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee

Идеально расположенный в самом сердце Неве Цедек, Rue Rishonim, этот редкий дуплекс с видом на море предлагает привилегированный адрес в одном из самых символичных районов Тель-Авива, в нескольких минутах ходьбы от пляжей, Ротшильда и Хатаханы. Поверхность около 89 м2 в дуплексе, она предлагает 3 светлых номера, современную и теплую атмосферу, а также идеальную экспозицию с беспрепятственным видом. Нижний уровень включает открытую гостиную с окнами, террасу 4 м2, интегрированную кухню, MAMAD и гостевой туалет. Наверху, зал в стиле лофт, частное джакузи, дополнительный туалет и терраса площадью 8 м2 с потрясающим видом на море. Недавно отремонтированная недвижимость отличается своей оптимизацией объема, спокойствием, конфиденциальностью и премиальным расположением, идеально подходит для основного проживания, ног до земли или инвестиций. Цена: 7 000 000.