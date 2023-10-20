Жилой квартал A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Идеально расположенный в самом сердце Неве Цедек, Rue Rishonim, этот редкий дуплекс с видом на море предлагает привилегированный адрес в одном из самых символичных районов Тель-Авива, в нескольких минутах ходьбы от пляжей, Ротшильда и Хатаханы.
Поверхность около 89 м2 в дуплексе, она предлагает 3 светлых номера, современную и теплую атмосферу, а также идеальную экспозицию с беспрепятственным видом.
Нижний уровень включает открытую гостиную с окнами, террасу 4 м2, интегрированную кухню, MAMAD и гостевой туалет.
Наверху, зал в стиле лофт, частное джакузи, дополнительный туалет и терраса площадью 8 м2 с потрясающим видом на море.
Недавно отремонтированная недвижимость отличается своей оптимизацией объема, спокойствием, конфиденциальностью и премиальным расположением, идеально подходит для основного проживания, ног до земли или инвестиций.
Цена: 7 000 000.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно