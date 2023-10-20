Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Новый проект Кирьят Хайовель Иерусалим 4 комнаты 94м2 и 104м2
Новый проект в Кирьят-Хайовеле, состоит из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей
2026 год
Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами, новый культурный центр, включающий кинотеку, обогатит качество жизни жителей проекта и жителей Кирьят-Хайовеля.
Квартира из 4 комнат 94м2 и 12м2 терраса на 14 этаже
Цена: 3,200,000 $, включая 1 подвал и 1 парковку
4-комнатная квартира 104м2 и 12м2 терраса на 4-м этаже
Цена: 3 400 000 ш, включая 1 подвал и парковку
Эти цены не включают наши агентские сборы.
Обратите внимание: в случае проекта в строительстве, фотографии и планы публикуются только в информационных целях, и не являются договорными, поэтому квартиры не меблированы.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно