  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina

Жилой квартал Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina

Тель-Авив, Израиль
от
$2,38 млн
;
2
ID: 34369
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Hevra Hadasha, 5

О комплексе

Français Français
5 Евра Хадаша Улица Тихая улица возле Кикар Хамедина и главные дороги. В новом проекте, строящемся фондом недвижимости! Хорошая тихая и светлая квартира 5 комнат (включая подвал) 5-й этаж (очень высокий) 121 м2 плюс балкон 12 м2 с открытым и беспрепятственным видом! Отремонтированная кухня! Исключительные промоутеры Квартира имеет очень просторную, стандартную подземную парковку! И кладовая около 6 м2. Планируемая оккупация: март 2026

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Ашдод, Израиль
от
$736,725
Gunshot! на продажу rue Rogozin апартаменты для ремонта вид на море! Стоимость этого продукта после ремонта может превысить 3 миллиона рублей. Мамад, кондиционер, парковка, очень центральная. Здание с 2 лифтами, включая один из шабата
Ашкелон, Израиль
от
$479,655
Neve ilan 4 номера в центре улицы Эли Коэн очень хорошее состояние
Тель-Авив, Израиль
от
$3,45 млн
Новый в продаже исключительно Хадасса 6 - в престижной и востребованной башне Ган Хаир Яркая и ухоженная квартира площадью около 163 м2 Практическая подземная парковка 7-й этаж Вид открыт на северо-запад от гостиной (гостиная и кухня) и на восток от комнат. Здание получило полную внешнюю ре…
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
