Жилой квартал Appartement a vendre haneviim jerusalem

Иерусалим, Израиль
$2,66 млн
10
ID: 34532
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

В новом здании с лифтом и лифтом Шаббата очень светлая на 3 этаже 5-комнатная квартира. Квартира состоит из 4 спален, большой просторной гостиной, открывающейся на приятный балкон с открытым видом, а также двух сокковых балконов площадью около 10 м2 каждый. В квартире есть 2 ванные комнаты, 3 туалета, безопасная комната (Мамед) и частная парковка. Ни подвала, ни склада. Исключительное расположение в центре города, недалеко от магазинов и трамвая, а также в нескольких минутах ходьбы от Старого города, Мамиллы и крупных отелей. Очень редко, идеально подходит для жилья или инвестиций качества.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Жилой квартал Tres bien entretenu avec cave
Ашкелон, Израиль
от
$561,165
Жилой квартал Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Рамат-Ган, Израиль
от
$3,65 млн
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Ашкелон, Израиль
от
$721,050
Жилой квартал Bon emplacement
Иерусалим, Израиль
от
$1,31 млн
Жилой квартал A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Бат-Ям, Израиль
от
$1,08 млн
Жилой квартал Appartement a vendre haneviim jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$2,66 млн
