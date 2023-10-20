Жилой квартал Appartement a vendre haneviim jerusalem

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
В новом здании с лифтом и лифтом Шаббата очень светлая на 3 этаже 5-комнатная квартира.
Квартира состоит из 4 спален, большой просторной гостиной, открывающейся на приятный балкон с открытым видом, а также двух сокковых балконов площадью около 10 м2 каждый.
В квартире есть 2 ванные комнаты, 3 туалета, безопасная комната (Мамед) и частная парковка.
Ни подвала, ни склада.
Исключительное расположение в центре города, недалеко от магазинов и трамвая, а также в нескольких минутах ходьбы от Старого города, Мамиллы и крупных отелей.
Очень редко, идеально подходит для жилья или инвестиций качества.
Иерусалим, Израиль
