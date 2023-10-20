Жилой квартал Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera

БЖ RE/MAX Hadera представляет вам исключительно великолепную светлую семейную квартиру, в недавнем здании, в районе Hadera Seaside, в Гиват Ольга, улица Менахем Бегин! Характеристики: - 5 штук около 120 м2, - Две террасы! 14 и 6 м2, - Красивое жилое пространство с хорошим распределением, - Родительский люкс, - 3 детские комнаты (в том числе мамочка), - 3 туалета, 2 ванные комнаты, - На втором этаже 8, - Лифт, кондиционер, - Два парковочных места! Рядом с престижным отелем Jacobs и его замечательным спа-салоном, пляжем, синагогами, в нескольких минутах от коммерческой деревни Мул Ха-Хоф и недалеко от железнодорожного вокзала и дорог. Невероятные инвестиции! Премиум прокат! Свяжитесь с нами, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Профессиональная лицензия 313736.