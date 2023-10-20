  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Хадера
  4. Жилой квартал Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera

Жилой квартал Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera

Хадера, Израиль
от
$843,315
;
6
Оставить заявку
ID: 34309
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
БЖ RE/MAX Hadera представляет вам исключительно великолепную светлую семейную квартиру, в недавнем здании, в районе Hadera Seaside, в Гиват Ольга, улица Менахем Бегин! Характеристики: - 5 штук около 120 м2, - Две террасы! 14 и 6 м2, - Красивое жилое пространство с хорошим распределением, - Родительский люкс, - 3 детские комнаты (в том числе мамочка), - 3 туалета, 2 ванные комнаты, - На втором этаже 8, - Лифт, кондиционер, - Два парковочных места! Рядом с престижным отелем Jacobs и его замечательным спа-салоном, пляжем, синагогами, в нескольких минутах от коммерческой деревни Мул Ха-Хоф и недалеко от железнодорожного вокзала и дорог. Невероятные инвестиции! Премиум прокат! Свяжитесь с нами, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Профессиональная лицензия 313736.

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Bonne occasion
Ашдод, Израиль
от
$705,375
Жилой квартал Appartement de 3 pieces quartier gordon
Тель-Авив, Израиль
от
$956,175
Жилой квартал Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Тель-Авив, Израиль
от
$1,98 млн
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Тель-Авив, Израиль
от
$1,66 млн
Жилой квартал Appartement nahalat benyamin
Тель-Авив, Израиль
от
$1,05 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Хадера, Израиль
от
$843,315
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Жилой квартал Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Жилой квартал Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Жилой квартал Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Жилой квартал Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Тель-Авив, Израиль
от
$1,56 млн
В самом сердце исторического района Аджами этот пентхаус занимает верхний этаж бутик-здания в стиле Баухаус. Он расположен недалеко от резиденции посла Франции и в нескольких минутах ходьбы от моря. Квартира развивает внутреннюю площадь около 108 м2, в настоящее время обставлена 4 просторны…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Jerusalem arnona
Жилой квартал Jerusalem arnona
Жилой квартал Jerusalem arnona
Жилой квартал Jerusalem arnona
Иерусалим, Израиль
от
$1,71 млн
ПРОЕКТ АРНОНА РЕЗИДЕНЦИИ - Профессия: 30 апреля 2029 года. Жилой проект в Арнонском районе, Два 22-этажных здания Рядом с улицей Эйн Гуеди и рядом с улицей Хеврон, обслуживаемой трамваем. Большой выбор просторных 3-х и 5-ти комнатных квартир, в эти здания также входят мини-пентхаусы и пен…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Жилой квартал Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Жилой квартал Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Жилой квартал Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Жилой квартал Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Показать все Жилой квартал Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Жилой квартал Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Тель-Авив, Израиль
от
$1,85 млн
В самом сердце города Девять эксклюзивных Иегуда Халеви 94 Новое и исключительное здание 4 новых красивых номера с лифтом и мамадой Парковка Солнечная терраса Зависимость/пожиратель карьеры Квартира расположена сзади, тихо! 4 комнаты 93 м2 + солнечная терраса 10 м2 3-й этаж с лифтом Ориента…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации