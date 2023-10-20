Жилой квартал Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
БЖ
RE/MAX Hadera представляет вам исключительно великолепную светлую семейную квартиру, в недавнем здании, в районе Hadera Seaside, в Гиват Ольга, улица Менахем Бегин!
Характеристики:
- 5 штук около 120 м2,
- Две террасы! 14 и 6 м2,
- Красивое жилое пространство с хорошим распределением,
- Родительский люкс,
- 3 детские комнаты (в том числе мамочка),
- 3 туалета, 2 ванные комнаты,
- На втором этаже 8,
- Лифт, кондиционер,
- Два парковочных места!
Рядом с престижным отелем Jacobs и его замечательным спа-салоном, пляжем, синагогами, в нескольких минутах от коммерческой деревни Мул Ха-Хоф и недалеко от железнодорожного вокзала и дорог.
Невероятные инвестиции! Премиум прокат!
Свяжитесь с нами, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Профессиональная лицензия 313736.
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно