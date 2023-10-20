  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam

Жилой квартал Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam

Бат-Ям, Израиль
от
$759,266
;
6
ID: 34557
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям
  • Адрес
    Kdoshei Kahir

О комплексе

Проект MODA представляет собой 10-этажное бутик-здание, предлагающее уединение и комфорт благодаря ограниченному количеству квартир на этаже. Апартаменты от 2 до 5 номеров с парковкой, а также роскошные пентхаусы, подходящие как для семей, так и для инвесторов. Цены на первые 5 квартир до повышения цен на 120 000 NIS: * 2 штуки из 2.421 900NIS * 3 штуки из 2.328.000NIS * 4 штуки из 2,670,000NIS Мини-пентхаус от 3.829.500NIS * Пентхаус от 5.761.280NIS Кадоше Кайре Улица, тихая и интимная, идеально расположена в центре города Бат-Ям, в нескольких минутах ходьбы от набережной и моря. Район предлагает полную среду с признанными школами, культурными центрами, муниципальными услугами, магазинами и модными кафе. Доступность является оптимальной благодаря трамваю в непосредственной близости, повышая привлекательность и потенциал сектора. Премиальный проект с высоким потенциалом, в меняющемся секторе, идеально подходит для жизни или инвестирования.

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
