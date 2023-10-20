Жилой квартал Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
В самом сердце подлинного и востребованного района Нахлаот, эта отремонтированная квартира площадью 54 м2 предлагает редкое качество жизни в нескольких шагах от рынка Махане Иегуда и центра города. Расположенный на 1-м этаже (20 шагов), он состоит из яркой гостиной с открытой кухней, мастер-люкс, вторая спальня с балконом 4 м2 и две ванные комнаты с двумя туалетами, предлагая современный комфорт в исторической обстановке. Купаясь со светом благодаря своим восточным и юго-западным выставкам, он в настоящее время заселен как 3 комнаты, но может быть легко разделен на две арендные единицы, производящие примерно 8500 меблированных в месяц. Идеальная возможность жить в Иерусалиме или инвестировать в один из самых востребованных районов.
Иерусалим, Израиль
