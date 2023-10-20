  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  Жилой квартал Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Жилой квартал Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Иерусалим, Израиль
от
$862,125
;
2
ID: 34216
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Nisim Bachar, 1

О комплексе

В самом сердце подлинного и востребованного района Нахлаот, эта отремонтированная квартира площадью 54 м2 предлагает редкое качество жизни в нескольких шагах от рынка Махане Иегуда и центра города. Расположенный на 1-м этаже (20 шагов), он состоит из яркой гостиной с открытой кухней, мастер-люкс, вторая спальня с балконом 4 м2 и две ванные комнаты с двумя туалетами, предлагая современный комфорт в исторической обстановке. Купаясь со светом благодаря своим восточным и юго-западным выставкам, он в настоящее время заселен как 3 комнаты, но может быть легко разделен на две арендные единицы, производящие примерно 8500 меблированных в месяц. Идеальная возможность жить в Иерусалиме или инвестировать в один из самых востребованных районов.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,22 млн
Новая 3-комнатная квартира 112м2 - Байит Веган, Иерусалим Третий этаж, новое здание терраса 8м2 soucca Гостиная, столовая, 1 кухня 3 спальни, 2 ванные комнаты, 2 туалета Кондиционер, Дуд Шемех, Бронированная дверь, лифт, парковка Цена: 3 900 000 шекелей (агентский комитет 2% без учета нало…
Жилой квартал A renover bonne affaire proche de la mer
Жилой квартал A renover bonne affaire proche de la mer
Жилой квартал A renover bonne affaire proche de la mer
Жилой квартал A renover bonne affaire proche de la mer
Жилой квартал A renover bonne affaire proche de la mer
Жилой квартал A renover bonne affaire proche de la mer
Герцлия, Израиль
от
$2,10 млн
Дом площадью 247 м2 на 2 уровнях. на участке площадью 424 м2 Восстановление. большой потенциал. возможность расширения и строительства бассейна. дом Находится в тупике возле трассы 2
Жилой квартал Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Жилой квартал Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Жилой квартал Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Жилой квартал Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Жилой квартал Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Показать все Жилой квартал Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Жилой квартал Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Тель-Авив, Израиль
от
$4,67 млн
Новый для эксклюзивной продажи! Уникальное, эксклюзивное и редкое имущество. Расположенный на тихой и буколической улице переулков Иегуды Маккаби, недалеко от парка Хаяркон, в сельской местности, эффектный дуплексный пентхаус, купающийся в свете, Распространяется на два уровня с лифтом, обсл…
