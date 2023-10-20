  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem

Иерусалим, Израиль
$783,750
3
ID: 34144
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    HaRav Uziel, 50

О комплексе

Отремонтированная 3-комнатная квартира 70 м2 - Байит Веган Иерусалим 2-й этаж, экспозиция восток-запад Гостиная, столовая, кухня 2 спальни, 1 душ, 2 туалета Кондиционер, Shemech Doud, гриль, бронированная дверь 1 парковка, Отремонтировано 2 года назад Цена: 2 500 000sh (В эту цену не входит комиссия нашего агентства, которая составляет 2% HT) Для получения дополнительной информации или для организации визита, Немедленно позвони нам.

Местонахождение на карте

Образование
Здравоохранение
Досуг

