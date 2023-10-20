Жилой квартал Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Отремонтированная 3-комнатная квартира 70 м2 - Байит Веган Иерусалим
2-й этаж, экспозиция восток-запад
Гостиная, столовая, кухня
2 спальни, 1 душ, 2 туалета
Кондиционер, Shemech Doud, гриль, бронированная дверь
1 парковка,
Отремонтировано 2 года назад
Цена: 2 500 000sh
(В эту цену не входит комиссия нашего агентства, которая составляет 2% HT)
Для получения дополнительной информации или для организации визита,
Немедленно позвони нам.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
