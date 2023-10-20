  1. Realting.com
  Израиль
  Тель-Авив
  Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild

Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild

Тель-Авив, Израиль
от
$1,13 млн
;
6
ID: 34632
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Kalischer, 50

О комплексе

Продается - Квартира 2 номера, Тель-Авив Район: Лев Хайр Норд / Лев Тель-Авив Площадь поверхности: 46 м2 Пол: 5/5 с лифтом Цена: 3 600 000 Откройте для себя эту 2-комнатную квартиру, расположенную в оживленном сердце Тель-Авива, на углу Нахалата Биньямина и Грузенберга. Устанавливаемая в засекреченном здании и полностью перестроенная в 2021 году, недвижимость находится на этажах, добавленных во время реконструкции, поэтому она новая, современная и яркая. Основные моменты: Ультра центральное расположение, недалеко от рынка Кармель и Ротшильдов искомый район, проживание, рядом с кафе, магазинами, пляжами и транспортом Квартира, уже сданная в аренду непрерывно в течение 3 лет - идеально подходит для инвестиций в аренду Идеально подходит для пары, ноги к земле или инвестора Свяжитесь с нами для видео, посещения или получения дополнительной информации.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
