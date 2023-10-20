Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Продается - Квартира 2 номера, Тель-Авив
Район: Лев Хайр Норд / Лев Тель-Авив
Площадь поверхности: 46 м2
Пол: 5/5 с лифтом
Цена: 3 600 000
Откройте для себя эту 2-комнатную квартиру, расположенную в оживленном сердце Тель-Авива, на углу Нахалата Биньямина и Грузенберга. Устанавливаемая в засекреченном здании и полностью перестроенная в 2021 году, недвижимость находится на этажах, добавленных во время реконструкции, поэтому она новая, современная и яркая.
Основные моменты:
Ультра центральное расположение, недалеко от рынка Кармель и Ротшильдов
искомый район, проживание, рядом с кафе, магазинами, пляжами и транспортом
Квартира, уже сданная в аренду непрерывно в течение 3 лет - идеально подходит для инвестиций в аренду
Идеально подходит для пары, ноги к земле или инвестора
Свяжитесь с нами для видео, посещения или получения дополнительной информации.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно