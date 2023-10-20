  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  Жилой квартал Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod

Жилой квартал Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod

Ашдод, Израиль
от
$3,76 млн
;
17
ID: 34851
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Exodus, 32

О комплексе

La Croisette a Ashdod!!! Очень редко, в воде. Престижная вилла с бассейном 340 м2, несколькими террасами, лифтом, 5 ванными комнатами и 6 туалетами, роскошным мастер-люксом с ванной комнатой, красивой гардеробной и прекрасным видом на террасу, кондиционером, парковкой, Вы пересекаете и находитесь на пляже Марины с его кафе, ресторанами, водными играми, шезлонгами и шезлонгами!!!

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Досуг

Жилой квартал Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$3,76 млн
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
