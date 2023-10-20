  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite

Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite

Бат-Ям, Израиль
от
$1,29 млн
;
5
ID: 34293
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

О комплексе

Добро пожаловать на остров - Жизнь между небом, морем и элегантностью Закройте глаза и представьте себе место, где море становится вашим горизонтом. На острове вы живете в нескольких шагах от пляжа, в просторной и светлой квартире, предназначенной для вашего комфорта и благополучия. Начните день с кофе на своем частном балконе, прогуляйтесь по зеленому парку у подножия резиденции и завершите вечер лицом к закату на Средиземном море. Откройте глаза: эта мечта становится реальностью. Остров, в центре нового района Паркаям в Бат-Яме Расположенный в новом жилом районе Parkayam в Бат-Яме, всего в 500 метрах от пляжей, остров переопределяет образ жизни набережной. Этот современный зеленый район станет одним из самых популярных районов на израильском побережье. Откройте для себя новый высококлассный проект недвижимости, предлагающий идеальное сочетание природы, моря и интеллектуального городского планирования. Остров предлагает спокойную жизнь в окружении зеленых зон, пешеходных и велосипедных дорожек, местных магазинов, школ и быстрого доступа в Тель-Авив. Современная архитектура и абсолютный комфорт Остров – это нечто большее, чем просто место жительства: это понятие жизни. Две 20-этажные башни элегантно возвышаются в самом центре района, откуда открывается вид на море и город. 160 квартир, от 3 до 5 комнат, были тщательно спроектированы для оптимизации объемов, естественного освещения и ежедневного комфорта. Характеристики проекта: • 2 современные и роскошные 20-этажные башни 160 элитных жилых единиц 3 лифта на одно здание • Апартаменты от 3 до 5 комнат • Большие балконы и панорамные окна • Зеленый парк у подножия резиденции • Пляжи всего в 500 метрах Жизнь на острове — выбор свободы Жизнь на острове восстанавливает спокойствие повседневной жизни: море у ваших ног, пешая прогулка, школы, магазины, кафе и культурные зоны поблизости. Здесь все продумано для вашего комфорта — не нужна машина, все, о чем вы мечтали, в пределах досягаемости. Исключительные условия покупки Способ оплаты: 20 процентов подписи, 80 процентов за четыре месяца до доставки ключа • Коробочная индексация: 3% кумулятивная, поддерживаемая промоутером • Проект с полной банковской гарантией • Планируемая доставка: 2029 Стратегическое расположение • Адрес: District Parkayam, Bat Yam • Расстояние от моря: 500 метров • Быстрый доступ: Тель-Авив, Rishon Lezion, Аялон • Окружающая среда: зеленые зоны, морская набережная, рестораны и школы

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Показать все публикации