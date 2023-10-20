Жилой квартал Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn

Этот необыкновенный пентхаус воплощает роскошь и архитектурное превосходство. С впечатляющей площадью поверхности 414 м2 на одном уровне, этот эксклюзивный объект также имеет панорамную террасу площадью около 133 м2 с потрясающим видом на море. Расположенная в престижном жилом комплексе Andromeda Reborn, всего в 500 метрах от мирных берегов с видом на порт Яффо, эта недвижимость предлагает исключительный жизненный опыт. Этот пентхаус, разработанный, чтобы дышать изысканностью и элегантностью, был тщательно разработан, чтобы создать атмосферу спокойствия и стиля. Основные характеристики: Общее количество штук: 8 Количество комнат: 7 (включая 5 родительских номеров) Количество ванных комнат: 5 (в том числе с сауной-хаммамом и плавающей ванной) Количество туалетных принадлежностей: 2 - Мамад (сильный номер) – самостоятельное жилье площадью около 41 м2, расположенное на уровне парковки, с частным входом, зарегистрированным в земельном кадастре. - Пользовательская кухня в деревенском стиле с большой кладовой. - Высокие потолки около 4 метров. - Стеклянные бухты. Натуральный мрамор, используемый внутри и снаружи. - таможенная столярная по всему дому. Интегрированная технология домашней автоматизации. Независимый кондиционер для каждой комнаты. Интегрированная аудиосистема со встроенными динамиками. Продвинутая система безопасности с камерами. Внешняя защита голубей. Передовая ирригационная система. Факультативный джакузи. - Парковка: 4 стандартных парковочных места в подземной парковке проекта. Жилой комплекс Andromeda Reborn: Жилой комплекс Andromeda Reborn - это престижный проект, расположенный на историческом холме Андромеды, в Старом Яффо, сочетающий богатое наследие района с современной роскошью. Комплекс состоит из двух элегантных восьмиэтажных зданий, в том числе шести жилых уровней и двух подземных уровней для частной парковки и хранения, для комфорта жителей. Архитектор Алекс Коэн и архитектор интерьера Итай Шмутар разработали дизайн, вдохновленный греческой архитектурой и средиземноморским побережьем, гармонично интегрируя структуру с живописной обстановкой Старого Яффо. Проект фокусируется на высококачественной отделке и включает в себя инновационные элементы дизайна, отвечающие самым высоким стандартам. Жители пользуются целым рядом высококлассных удобств, включая частные открытые площадки, бассейн без хлора, работающий на природном столе для воды при постоянной температуре 24°. C круглый год, оздоровительный и фитнес-центр, кафе на месте, клуб для жителей и служба управления и безопасности 24/7. Это эксклюзивное предложение предлагает спокойный и изысканный жизненный опыт в одном из самых популярных районов в регионе.