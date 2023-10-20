  1. Realting.com
  4. Жилой квартал A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod

от
$736,725
16
ID: 34719
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Sderot Tel Hai, 23

О комплексе

Откройте для себя эту красивую квартиру, расположенную на бульваре Тель-Хай в Ашдоде, предлагая исключительную среду обитания и редкий потенциал на рынке. ✔️ 3 светлые комнаты ✔️ Исключительная терраса 100 м2 с беспрепятственным видом на бульвар ✔️ 2 спальни, включая безопасную комнату (Мамед) ✔️ 2 душевых и 2 туалета – оптимальный комфорт для всей семьи ✔️ Частный погреб ✔️ Частная парковка ✔️ Немедленный въезд Идеально расположенная рядом с магазинами, синагогами, автобусами и службами, эта квартира имеет отличное расположение и возможность не пропустить.

Местонахождение на карте

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
Процентная ставка
Процентная ставка
Сумма кредита
Сумма кредита
Срок
Срок
Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж
Жилой квартал A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
от
$736,725
