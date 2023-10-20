Жилой квартал A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod

Откройте для себя эту красивую квартиру, расположенную на бульваре Тель-Хай в Ашдоде, предлагая исключительную среду обитания и редкий потенциал на рынке. ✔️ 3 светлые комнаты ✔️ Исключительная терраса 100 м2 с беспрепятственным видом на бульвар ✔️ 2 спальни, включая безопасную комнату (Мамед) ✔️ 2 душевых и 2 туалета – оптимальный комфорт для всей семьи ✔️ Частный погреб ✔️ Частная парковка ✔️ Немедленный въезд Идеально расположенная рядом с магазинами, синагогами, автобусами и службами, эта квартира имеет отличное расположение и возможность не пропустить.