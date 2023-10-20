  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Рамат-Ган
  4. Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite

Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite

Рамат-Ган, Израиль
от
$827,640
;
8
Оставить заявку
ID: 34297
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Рамат-Ган
  • Адрес
    Rokah, 121 b Ramat Gan Tennis Club

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Рамат Ган - Жилой центр Большого Тель-Авива Всего в нескольких минутах от Тель-Авива город Рамат-Ган воплощает идеальный баланс между современностью, природой и качеством жизни. Это привилегированное место как для семей, так и для инвесторов, предлагая тихую жилую среду в непосредственной близости от экономического центра Израиля. Рамат-Ган является домом для крупнейшего делового района в стране, Тель-Авивской фондовой биржи (Бурси), где расположены основные банки, страховые компании и международные бизнес-башни. Город расширяется благодаря многочисленным проектам городского обновления (Тама 38, Пиноуи Биноуи) и элитным резиденциям. Благодаря своим щедрым зеленым насаждениям, таким как Национальный парк Рамат-Ган, современной инфраструктуре и прямому соединению с основными осями (Аялон, Маршрут 4, Маршрут 6, Красный трамвай), город предлагает идеальную среду обитания для тех, кто ищет комфорт, близость и прибыльность. Проект - Узиэль 13-15 Расположенный в самом сердце мирного и центрального района Рамат-Гана, Узиэль 13-15 является исключительным жилым проектом, разработанным Карданом Надланом, одним из крупнейших застройщиков Израиля. Эта программа состоит из роскошной башни и двух бутик-зданий, сочетающих современный дизайн, щедрые объемы и высококачественную отделку. Апартаменты от 2 до 5 комнат, а также мини-пентхаусы и пентхаусы, имеют большие террасы с открытым видом на Гуш Дан. Благодаря своему стратегическому расположению, проект имеет прямой доступ к трамваю и основным дорогам, связывающим Тель-Авив, Гиватаим и Петах-Тикву. Усиление проекта • Центральное и тихое место в самом сердце Рамат-Гана Непосредственная близость к трамваю и основным осям Современная архитектура и современный дизайн (дерево и зелень) • Дизайн лобби, оборудованный тренажерный зал и роскошная отделка • Оригинальное название: The Gush Dan • Яркие апартаменты с большими террасами • Технические характеристики высокого уровня Условия оплаты 20% при подписании договора 80% за четыре месяца до доставки • Без каблан алавата (промоутер кредита) • Индексация коробок: 3% в год кумулятивный, поддерживаемый промоутером

Местонахождение на карте

Рамат-Ган, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Vue mer magnifique
Нетания, Израиль
от
$627,000
Жилой квартал Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Хадера, Израиль
от
$1,32 млн
Жилой квартал Beau rez de jardin
Нагария, Израиль
от
$1,505
Жилой квартал Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera
Хадера, Израиль
от
$465,548
Жилой квартал Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Тель-Авив, Израиль
от
$1,07 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Рамат-Ган, Израиль
от
$827,640
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Жилой квартал A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Жилой квартал A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Жилой квартал A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Жилой квартал A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Показать все Жилой квартал A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Жилой квартал A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Хадера, Израиль
от
$658,350
БЖ Re/MAX Hadera в исполнении Ra Характеристики: - 4-комнатная квартира (3 спальни) площадью 107 м2, - На 4 этаже с лифтом Шаббат, - красивое жилое пространство с видом на солнечную террасу площадью около 12 м2, Красивая современная и дизайнерская кухня с большим количеством хранилищ, откры…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer
Жилой квартал A ne pas manquer
Жилой квартал A ne pas manquer
Жилой квартал A ne pas manquer
Жилой квартал A ne pas manquer
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer
Жилой квартал A ne pas manquer
Ашдод, Израиль
от
$1,11 млн
Красивая 5-комнатная квартира на продажу в Ашдоде в очень популярной резиденции в «Youd Bet», солнечном южном фасаде с беспрепятственным видом. Подвал и частная парковка дополняют эту исключительную собственность
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Показать все Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,60 млн
Расположенная на улице Фришман, в минуте ходьбы от моря, эта квартира имеет исключительное расположение в самом сердце Тель-Авива. Самая востребованная улица предлагает немедленный доступ к пляжам, кафе, ресторанам и престижным отелям, оставаясь при этом приятной для жизни. В отремонтирова…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации