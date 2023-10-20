Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite

  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нетания
Нетания, Израиль
ID: 34290
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания

О комплексе

Проект Девять в Нетании.Савион Новый уникальный адрес между городом и природой Рядом с морем и торговыми центрами открывается Савион, исключительная резиденция, построенная одним из крупнейших строителей Израиля. Идеальное расположение: рядом с ПИАНО и Ир Ямимом, между городской динамичностью и сохранившейся природой заповедника Ирис. Проект 4 современные и элегантные башни • Квартиры 3, 4 и 5 номеров, а также пентхаусы высокого класса • Большие террасы и изысканные услуги Частная парковка для каждой квартиры Дизайн прихожей и жилого клуба в каждом здании Характеристики проекта • Двойной холл высотой, украшенный архитектором интерьера • Три лифта, включая хаббатский • Открытый вид с первых этажей • Банковская гарантия: Мизрахи Тефахот • Начало работы: март 2025 • Ожидаемая поставка: сентябрь 2028 Возможности финансирования: 20% по подписи, 80% по доставке ключей • Высокие постоянные услуги Особенности квартир Современная плитка 80x80 во всех комнатах • Центральный кондиционер • Дизайн мебели для ванной комнаты • Высококачественный смесительный клапан • Качество внутренних дверей • Настраиваемая кухня • Электрические магазины по всей квартире (кроме Мамада) Типологии доступны • 3 комнаты – 79 м2 + терраса 9,5 м2 • 4 комнаты – 96 м2 + 12 м2 терраса • 5 номеров - 121 м2 + 15 м2 терраса

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Калькулятор ипотеки

