  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Immense salon

Жилой квартал Immense salon

Иерусалим, Израиль
от
$1,79 млн
;
8
ID: 34870
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Пальмаха, 1

О комплексе

Недавняя квартира, в роскошном здании, охрана 24/24, лифт, терраса (16 м2), вид на Храмовую гору, отопление + кондиционер, парковка, тишина, непосредственно

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Вы просматриваете
Жилой квартал Immense salon
Иерусалим, Израиль
от
$1,79 млн
Другие комплексы
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,12 млн
Продается - Квартира 2 номера во Флорентине / Неве Цедек - Тель-Авив Лайфлет 26 Расположенная в одном из самых востребованных зданий в Тель-Авиве, на границе Неве Цедек и в самом сердце оживленного района Флорентина, эта 2-комнатная квартира предлагает элегантную и утонченную жилую среду в…
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Жилой квартал Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Жилой квартал Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Жилой квартал Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Жилой квартал Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Жилой квартал Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Тель-Авив, Израиль
от
$3,10 млн
Всего в нескольких шагах от Shouk HaCarmel, Shenkin Street, Rothschild Boulevard и в 5 минутах ходьбы от пляжа этот уникальный дуплексный пентхаус расположен на полностью отремонтированной улице, в новом здании бутика с сохранившейся архитектурой, на 5-м этаже с лифтом. Основные характерист…
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Au centre bonne occasion renove
Жилой квартал Au centre bonne occasion renove
Жилой квартал Au centre bonne occasion renove
Жилой квартал Au centre bonne occasion renove
Жилой квартал Au centre bonne occasion renove
Жилой квартал Au centre bonne occasion renove
Нетания, Израиль
от
$613,206
Небольшая квартира из 3 комнат, расположенная на 6 этаже, очень светлая. Отменить два года назад. 1/4 ч у подножия моря Обвинение. Лифт. Миклат в здании. Много очарования
Агентство
Immobilier.co.il
