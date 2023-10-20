Жилой квартал Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
БЖ
Мечтаете об уникальной, роскошной, изысканной квартире с большой террасой?
франкоязычный департамент
RE/MAX Hadera представляет вам в эксклюзивности великолепную квартиру, украшенную архитектором, в центре города, на улице Тарна, в высококлассном проекте VIVA, по достоинству оцененном франкофонами.
Характеристики:
- 5 комнатная квартира,
- площадь около 130 м2,
- 45 м2 XL терраса с панорамным открытым видом!
- На 26 этаже, с лифтом Шаббат,
Красивая светлая гостиная с большим заливным окном,
- Красивая меблированная кухня с большим баром,
- 4 спальни, включая безопасную комнату и невероятный мастер-люкс с большой гардеробной,
- Лобби, четыре лифта,
- Два подземных парковочных места!
Расположен над торговым центром, с супермаркетом, магазинами, ресторанами и франкоязычным медицинским центром Хадеры.
В нескольких минутах ходьбы от франкоязычных общин и в 12 минутах езды от побережья.
Исключительно!
Для получения дополнительной информации:
Рафель Бенгигуи,
Ваш агент по недвижимости,
Французское отделение RE/MAX Hadera.
Лицензия No 313736
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
