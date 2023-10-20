  1. Realting.com
  4. Жилой квартал Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera

Жилой квартал Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera

Хадера, Израиль
от
$954,608
ID: 34346
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера
  • Адрес
    Ахад ха-Ам, 16

О комплексе

БЖ Мечтаете об уникальной, роскошной, изысканной квартире с большой террасой? франкоязычный департамент RE/MAX Hadera представляет вам в эксклюзивности великолепную квартиру, украшенную архитектором, в центре города, на улице Тарна, в высококлассном проекте VIVA, по достоинству оцененном франкофонами. Характеристики: - 5 комнатная квартира, - площадь около 130 м2, - 45 м2 XL терраса с панорамным открытым видом! - На 26 этаже, с лифтом Шаббат, Красивая светлая гостиная с большим заливным окном, - Красивая меблированная кухня с большим баром, - 4 спальни, включая безопасную комнату и невероятный мастер-люкс с большой гардеробной, - Лобби, четыре лифта, - Два подземных парковочных места! Расположен над торговым центром, с супермаркетом, магазинами, ресторанами и франкоязычным медицинским центром Хадеры. В нескольких минутах ходьбы от франкоязычных общин и в 12 минутах езды от побережья. Исключительно! Для получения дополнительной информации: Рафель Бенгигуи, Ваш агент по недвижимости, Французское отделение RE/MAX Hadera. Лицензия No 313736

Местонахождение на карте

Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
