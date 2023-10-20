Жилой квартал Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv

Откройте для себя роскошь жизни в Тель-Авиве с этим совершенно новым пентхаусом, занимающим целый этаж, идеально расположенный в престижных переулках, окружающих Кикар Хамедину, прямо в центре Тель-Авива. Эта эксклюзивная недвижимость предлагает конфиденциальность, изысканность и исключительный дизайн в просторном городском месте. Основные характеристики: Интерьер: около 170 м2 тщательно спроектированного жилого пространства. - Наружные помещения: 49 м2 балконов и замечательная терраса на крыше 45 м2, с утвержденным разрешением на установку бассейна. Частный лифт: прямой доступ к вашему пентхаусу для максимального комфорта. - Договоренность: Просторная гостиная, 4 спальни, в том числе грандиозный родительский люкс, и мамад (безопасная комната). Дополнительное пространство для хранения: 8 м2 выделенное пространство для хранения. - Парковка: Два частных парковочных места включены. Этот пентхаус, построенный из высококачественных материалов и тщательного внимания к деталям, предлагает беспрецедентный образ жизни в одном из самых популярных районов Тель-Авива. Для тех, кто готов воспользоваться этой редкой возможностью, доступен гибкий план оплаты.