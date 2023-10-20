  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch

Жилой квартал Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch

Тель-Авив, Израиль
от
$2,19 млн
;
4
ID: 34437
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    David Bloch, 15

О комплексе

Français Français
Продается: Старый Северный Тель-Авив Сверхзаветный адрес в самом сердце древнего Севера, недалеко от Дизенгофа, магазинов, известных школ и удобств. Элегантный и зеленый жилой комплекс, идеально подходит для требовательных семей и инвесторов. Новое строительство с полученной лицензией, работа в процессе, поставка запланирована примерно через 2 года. Современная архитектура, высококлассные услуги, просторные террасы, MAMAD и частная парковка. Исключительные 4 комнаты апартаменты и пентхаусы доступны. Щедрые поверхности с большими террасами открыты для гостиной. Немедленный доступ к центральному трамваю, соединяющему весь город и море. Место с высокой ценностью наследия и отличным потенциалом для добавленной стоимости.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$815,100
Жилой квартал Ideal comme investissement ou residence principale
Нагария, Израиль
от
$312,873
Жилой квартал Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Иерусалим, Израиль
от
$36,993
Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$3,76 млн
Жилой квартал A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Бат-Ям, Израиль
от
$573,705
Жилой квартал Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Тель-Авив, Израиль
от
$2,19 млн
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Показать все Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Тель-Авив, Израиль
от
$1,66 млн
Продается 3 номера высококлассной улицы Рамбам с открытым видом 3 комнаты в недавнем здании * 78 м2 Балкон 6м2 Паркет, двойное остекление окон и т.д. Мамак * Возможность продажи меблированной бытовой техники Высокая доходность при аренде AirbnB из-за высокого спроса и заполняемости в этой о…
Жилой квартал Perle de confort et luxe a mekor haim
Жилой квартал Perle de confort et luxe a mekor haim
Жилой квартал Perle de confort et luxe a mekor haim
Жилой квартал Perle de confort et luxe a mekor haim
Жилой квартал Perle de confort et luxe a mekor haim
Показать все Жилой квартал Perle de confort et luxe a mekor haim
Жилой квартал Perle de confort et luxe a mekor haim
Иерусалим, Израиль
от
$2,571
Новинка на рынке! В востребованном районе Мекор-Хаим, недалеко от Баки, в нескольких минутах от торгового центра Хадар, в нескольких минутах ходьбы от набережной парка ХаМесила и напротив магазинов и супермаркетов Талпиота. В бутик-здании с престижным лобби и лифтами Шаббат. Отличная нова…
Жилой квартал Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Жилой квартал Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Жилой квартал Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Жилой квартал Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Жилой квартал Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Показать все Жилой квартал Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Жилой квартал Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$1,25 млн
Продается квартира 4,5 номеров с видом на море в комплексе Ган Хайр, Бат Ям. Просторная квартира, расположенная на 10 этаже из 20 в современной и востребованной башне. Он предлагает 108 м2 жилой площади и балкон 12 м2 с видом на открытое море. Отличная экспозиция, очень яркая и хорошо венти…
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации