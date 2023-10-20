Жилой квартал Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch

Продается: Старый Северный Тель-Авив Сверхзаветный адрес в самом сердце древнего Севера, недалеко от Дизенгофа, магазинов, известных школ и удобств. Элегантный и зеленый жилой комплекс, идеально подходит для требовательных семей и инвесторов. Новое строительство с полученной лицензией, работа в процессе, поставка запланирована примерно через 2 года. Современная архитектура, высококлассные услуги, просторные террасы, MAMAD и частная парковка. Исключительные 4 комнаты апартаменты и пентхаусы доступны. Щедрые поверхности с большими террасами открыты для гостиной. Немедленный доступ к центральному трамваю, соединяющему весь город и море. Место с высокой ценностью наследия и отличным потенциалом для добавленной стоимости.