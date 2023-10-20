  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour

Жилой квартал Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour

Ашдод, Израиль
от
$2,48 млн
;
7
Оставить заявку
ID: 34093
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Рамбам

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Единственная новая программа, которая не является трюком! Авангардная архитектура для этой резиденции с видом на море в Ашдоде: - только 8 этажей 2 лифта, включая один из шабата - Роскошный входной зал с консьержем - В жилом районе Далет, с видом на виллы и лицом к морю Преимущества: -3 метра в высоту под потолком -Сол 80/80 10 линейных метров кухни - электрические ролики Пентхаус Duplex с частным бассейном

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Иерусалим, Израиль
от
$752,400
Жилой квартал Bureaux neuf dans immeuble de bureaux tres recherche sur guivat shaoul
Иерусалим, Израиль
от
$5,442
Жилой квартал Bien agence
Ашкелон, Израиль
от
$548,625
Жилой квартал A stunning villa
Иерусалим, Израиль
от
$5,58 млн
Жилой квартал Jerusalem arnona
Иерусалим, Израиль
от
$1,71 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Ашдод, Израиль
от
$2,48 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A vendre bien dexception unique sur le marche
Жилой квартал A vendre bien dexception unique sur le marche
Жилой квартал A vendre bien dexception unique sur le marche
Тель-Авив, Израиль
от
$15,68 млн
Продажа - исключительные товары, единичные на рынке Американский колониальный район - Тель-Авив-Яффо В очень высоком стоящем здании с внутренним двором, тренажерным залом и комнатой для настольного тенниса откройте для себя совершенно уникальную квартиру, предлагающую полный спокойный и за…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe studio pres du shuk hacarmel
Жилой квартал Superbe studio pres du shuk hacarmel
Жилой квартал Superbe studio pres du shuk hacarmel
Жилой квартал Superbe studio pres du shuk hacarmel
Жилой квартал Superbe studio pres du shuk hacarmel
Показать все Жилой квартал Superbe studio pres du shuk hacarmel
Жилой квартал Superbe studio pres du shuk hacarmel
Тель-Авив, Израиль
от
$749,265
8 улица Кармель (в одной минуте от моря) Новый и эксклюзивный Студия площадью около 50 м2 (отдельная гостиная и комната) Лицом к лицу и очаровательно! Яркий и функциональный 2-й с половиной этаж (без лифта) Ориентация на Восток и Запад
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Neuf
Жилой квартал Neuf
Жилой квартал Neuf
Ашдод, Израиль
от
$592,515
новая квартира 4 комнаты 100 м2 14м2 терраса Новое здание центральное и развивающееся местоположение
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации