Жилой квартал Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour

Единственная новая программа, которая не является трюком! Авангардная архитектура для этой резиденции с видом на море в Ашдоде: - только 8 этажей 2 лифта, включая один из шабата - Роскошный входной зал с консьержем - В жилом районе Далет, с видом на виллы и лицом к морю Преимущества: -3 метра в высоту под потолком -Сол 80/80 10 линейных метров кухни - электрические ролики Пентхаус Duplex с частным бассейном