  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Rez de jardin spacieux

Жилой квартал Rez de jardin spacieux

Ашкелон, Израиль
от
$595,650
;
5
ID: 34813
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Барнеа - рис из жардина спацио

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Вы просматриваете
