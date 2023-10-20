Жилой квартал Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Эксклюзив - улица Черничевского, проект Bezall Шенкинский район
Большая 3-комнатная квартира, очень светлая
Север / Запад
Около 87 м2 + 9 м2 терраса (одна спальня с внутренней стороны здания)
Безопасность 24/7
Спортивный зал
Парковка
пещера
Возможность полной мебели
Квартира в настоящее время сдается в аренду отличному арендатору еще на шесть месяцев, с арендной платой 13 500 шекелей.
Цена: NIS 6 600 000
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
