Жилой квартал Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin

Тель-Авив, Израиль
от
$2,07 млн
;
9
ID: 34620
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Черниховский, 5

О комплексе

Français Français
Эксклюзив - улица Черничевского, проект Bezall Шенкинский район Большая 3-комнатная квартира, очень светлая Север / Запад Около 87 м2 + 9 м2 терраса (одна спальня с внутренней стороны здания) Безопасность 24/7 Спортивный зал Парковка пещера Возможность полной мебели Квартира в настоящее время сдается в аренду отличному арендатору еще на шесть месяцев, с арендной платой 13 500 шекелей. Цена: NIS 6 600 000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

