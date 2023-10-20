Жилой квартал Magnifique rdj avec 3 unites independantes

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Небольшое здание всего 3 собственника.
Квартира 4 номера 110м2 + 150м2 террасы/официального сада.
Красивая гостиная, открытая кухня, 3 спальни, включая главную спальню (мама), 2 ванные комнаты, Кондиционер, 3 ориентации.
+ 3 самостоятельных единицы арендовали по 10 000 шт, с возможностью прикрепить их к квартире по лестнице с подготовкой, уже сделанной в гостиной.
Два блока построены (около 20-25 м2 каждый) на счет парковки и подвала в РДК, и один блок (около 20 м2) под террасой.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно