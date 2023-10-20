  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Раанана
  4. Жилой квартал Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces

Жилой квартал Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces

Раанана, Израиль
от
$1,16 млн
;
5
ID: 34108
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана
  • Адрес
    Бар Илан, 51

О комплексе

Красивая поверхность сети 126 м2. Квартира 4 этаж с террасой 14 м2. Вид на отставку. Обновленное здание. Парковка. Центр города Раанана. Рядом со всеми товарами

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
