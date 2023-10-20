Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot

Продается - 4-комнатная квартира в Ашдоде, улица Якинтон (Каланиот) Превосходная квартира площадью 122 м2 брутто (93 м2 нетто) с балконом 8,5 м2, расположенная на 6-м этаже недавнего и востребованного жилья (3 года). Западная ориентация, предлагающая красивую яркость во второй половине дня Современный дом с 3 лифтами, в том числе один из Шаббата Полностью кондиционированная квартира Парковочное пространство включено Идеально расположен рядом с магазинами, школами, общественным транспортом и синагогой. Исключительная цена: 2 250 000 вместо 2 400 000. Это реальная возможность, идеально подходящая для инвестиций или для ежедневного проживания.