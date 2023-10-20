Жилой квартал Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville

  1. Realting.com
  Израиль
  Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
от
$4,98 млн
ID: 34660
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Артур Бальфур, 61

О комплексе

Одно из самых частных и элегантных зданий в самом центре города. Расположен на 4-м этаже на 5. Детали собственности: 180 м2 на одном уровне + два балкона по 5 м2 каждый 3 спальни + один офис 3 туалета и 2 ванные комнаты 2 стандартных подземных парковочных места + складские помещения Вариант дополнительного парковочного места Красиво оформленная и полностью отремонтированная квартира, включающая: Видимые бетонные потолки Полностью оборудованная кухня Armani Italia Внутренние венецианские магазины Наземное отопление Умная домашняя электрическая система Таможенная столярная и интегрированное хранение по всей квартире

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации