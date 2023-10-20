Жилой квартал Appartement design avec vue pittoresque sur le parc hayarkon

Эта роскошная квартира, расположенная в знаменитой башне Пивко, в районе Харузим Рамат-Гана, Израиль, предлагает беспрецедентный жизненный опыт. Расположенный у входа в парк HaYarkon, отель предлагает потрясающий вид на парк и линию горизонта города. С впечатляющей площадью 171 м2 в квартире есть три спальни, в том числе мастер-люкс с частной ванной комнатой и безопасной спальней (Мамед). Кроме того, в нем есть просторный семейный офис, дизайнерская кухня и элегантная гостиная. Две террасы общей площадью 26 м2 предлагают мирные открытые пространства, идеально подходящие для отдыха или отдыха. Спроектированная известным архитектором Иланом Пивко, башня славится своими уникальными плавающими блоками. Квартира дополнена высококачественной отделкой, передовыми технологиями умного дома, системой безопасности с сигнализацией и камерами, подогревом пола и прямым доступом через два лифта. Парковка: 2 пещера Сочетание идеального стиля и удобства, эта квартира представляет собой исключительную возможность для тех, кто ищет премиальный образ жизни в популярном месте.