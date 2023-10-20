  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Рамат-Ган
  Жилой квартал Appartement design avec vue pittoresque sur le parc hayarkon

Appartement design avec vue pittoresque sur le parc hayarkon

Рамат-Ган, Израиль
от
$2,43 млн
;
5
ID: 34203
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Рамат-Ган
  • Адрес
    Truman, 19

О комплексе

Эта роскошная квартира, расположенная в знаменитой башне Пивко, в районе Харузим Рамат-Гана, Израиль, предлагает беспрецедентный жизненный опыт. Расположенный у входа в парк HaYarkon, отель предлагает потрясающий вид на парк и линию горизонта города. С впечатляющей площадью 171 м2 в квартире есть три спальни, в том числе мастер-люкс с частной ванной комнатой и безопасной спальней (Мамед). Кроме того, в нем есть просторный семейный офис, дизайнерская кухня и элегантная гостиная. Две террасы общей площадью 26 м2 предлагают мирные открытые пространства, идеально подходящие для отдыха или отдыха. Спроектированная известным архитектором Иланом Пивко, башня славится своими уникальными плавающими блоками. Квартира дополнена высококачественной отделкой, передовыми технологиями умного дома, системой безопасности с сигнализацией и камерами, подогревом пола и прямым доступом через два лифта. Парковка: 2 пещера Сочетание идеального стиля и удобства, эта квартира представляет собой исключительную возможность для тех, кто ищет премиальный образ жизни в популярном месте.

Местонахождение на карте

Рамат-Ган, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

