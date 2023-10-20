  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  Жилой квартал Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple

Жилой квартал Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple

Иерусалим, Израиль
от
$1,411
;
5
ID: 34041
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Avraham Stern, 11

О комплексе

Красивые две штуки хорошо устроены Отдельные туалеты и ванная комната Открытая терраса Полностью отремонтированная квартира современных и новых объектов.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Здравоохранение
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой квартал 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Тель-Авив, Израиль
от
$1,02 млн
Жилой квартал Appartement a vendre renove a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$893,475
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Рамат-Ган, Израиль
от
$1,00 млн
Жилой квартал En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Иерусалим, Израиль
от
$1,28 млн
Жилой квартал Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Ашдод, Израиль
от
$705,375
Жилой квартал Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Иерусалим, Израиль
от
$1,411
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ашкелон, Израиль
от
$714,780
afridar 5 номеров рядом с морем вложили недавно и просторно
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Жилой квартал En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Жилой квартал En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Жилой квартал En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Жилой квартал En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Жилой квартал En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Иерусалим, Израиль
от
$721,050
Очень красивый проект на Кирьят Йовел Лимитропхе Рамат Денья, резиденция из 3 зданий, в том числе 2 здания 9 этажей и 1 из 16 этажей. Большой выбор апартаментов с большим балконом от 2 до 5 комнат с цокольным этажом и пентхаусом. Парковка для каждой квартиры, подвалы зарезервированы для неко…
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Показать все Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Тель-Авив, Израиль
от
$1,22 млн
Продается 2-комнатная квартира, расположенная в центральном и востребованном районе Тель-Авива. Рядом с магазинами, кафе и транспортом. Квартира площадью 50 м2 на 2-м этаже (высокий 2-й этаж) в недавнем здании около 5 лет. Квартира включает в себя безопасную спальню (Мамед), яркую гостину…
Агентство
Immobilier.co.il
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
