  4. Жилой квартал Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine

Жилой квартал Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine

Тель-Авив, Израиль
от
$1,38 млн
;
5
ID: 34182
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Louis Pasteur, 1

О комплексе

Ниша в самом сердце зеленой резиденции с бассейном морской воды. квартира из 2 комнат с видом на море. Попросите быть рерашичи. Резиденция красива сразу за портом Яффо. Бассейн морской воды. Спа. Очень большой погреб. 1 парковка. Mamad включен

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

