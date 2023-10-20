Жилой квартал Magnifique 5 pieces avec immense terrasse

В самом сердце Байитского вегана, у подножия синагог, школ и магазинов: небольшое здание всего 4 этажа с лифтом, крытый паркинг и большой погреб площадью 12 м2. Пентхаус 4 номера, переоборудованный в 5 очень легко, с огромной террасой 50 м2 Сукка с панорамным видом на Иерусалим! Один на полу. 4 ориентации, очень большая гостиная очень яркий, что превосходный вид, отдельная кухня, центральный кондиционер, парковка и большой погреб.