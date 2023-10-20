Жилой квартал Bord de mer

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Joyau à la Marina: 50 м от пляжа????
Откройте для себя эту очаровательную уютную квартиру на 3-м этаже небольшого интимного здания (5 этажей).
Расположение мечты: в 50 метрах от воды.
Комфорт: оптимизированное пространство с солнечной террасой.
Спокойствие: Mamad включен для полного спокойствия.
Идеальное место для ног, чтобы наслаждаться повседневной морской жизнью.
Местонахождение на карте
Ашкелон, Израиль
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно