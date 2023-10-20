  1. Realting.com
Жилой квартал Bord de mer

Ашкелон, Израиль
$335,445
ID: 34914
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон
  • Адрес
    Яфе Ноф, 25

О комплексе

Joyau à la Marina: 50 м от пляжа???? Откройте для себя эту очаровательную уютную квартиру на 3-м этаже небольшого интимного здания (5 этажей). Расположение мечты: в 50 метрах от воды. Комфорт: оптимизированное пространство с солнечной террасой. Спокойствие: Mamad включен для полного спокойствия. Идеальное место для ног, чтобы наслаждаться повседневной морской жизнью.

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

