  2. Израиль
  3. Офаким
  4. Жилой квартал A ne pas manquer grand projet de qualite

Жилой квартал A ne pas manquer grand projet de qualite

Офаким, Израиль
от
$445,170
;
5
ID: 34048
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Beersheba Subdistrict
  • Город
    Офаким

О комплексе

Français Français
Большой проект с огромным потенциалом.

Местонахождение на карте

Офаким, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вы просматриваете
Жилой квартал A ne pas manquer grand projet de qualite
Офаким, Израиль
от
$445,170
