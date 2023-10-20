  1. Realting.com
  Израиль
  Иерусалим
  Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf

Жилой квартал Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf

Иерусалим, Израиль
от
$2,04 млн
;
9
ID: 34143
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Moshe Kleinman, 12

О комплексе

Великолепный пентхаус площадью 170 м2 и 44 м2 террасы, на 17-м этаже современного и престижного здания на границе между Бет Вейган и Кириат Хайовель, стратегическое расположение в 2 шагах от всех Это исключительное свойство, соблазнит вас своими объемами, естественным светом и панорамным видом. Он включает в себя 5 комнат, в том числе просторный родительский люкс. Терраса площадью 44 м2 Здание предлагает элегантный вестибюль, 4 лифта, в том числе 3 лифта Шаббат, 2 парковочных места и подвал. Практический район: магазины, школы, трамвай Редкая возможность совместить стояние, комфорт и расположение в Иерусалиме (Эта цена не включает комиссию нашего агентства, которая составляет 2% без НДС)

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

