Жилой квартал Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Великолепный пентхаус площадью 170 м2 и 44 м2 террасы, на 17-м этаже современного и престижного здания на границе между Бет Вейган и Кириат Хайовель, стратегическое расположение в 2 шагах от всех
Это исключительное свойство, соблазнит вас своими объемами, естественным светом и панорамным видом. Он включает в себя 5 комнат, в том числе просторный родительский люкс.
Терраса площадью 44 м2
Здание предлагает элегантный вестибюль, 4 лифта, в том числе 3 лифта Шаббат, 2 парковочных места и подвал.
Практический район: магазины, школы, трамвай
Редкая возможность совместить стояние, комфорт и расположение в Иерусалиме
(Эта цена не включает комиссию нашего агентства, которая составляет 2% без НДС)
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно