Жилой квартал Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf

Великолепный пентхаус площадью 170 м2 и 44 м2 террасы, на 17-м этаже современного и престижного здания на границе между Бет Вейган и Кириат Хайовель, стратегическое расположение в 2 шагах от всех Это исключительное свойство, соблазнит вас своими объемами, естественным светом и панорамным видом. Он включает в себя 5 комнат, в том числе просторный родительский люкс. Терраса площадью 44 м2 Здание предлагает элегантный вестибюль, 4 лифта, в том числе 3 лифта Шаббат, 2 парковочных места и подвал. Практический район: магазины, школы, трамвай Редкая возможность совместить стояние, комфорт и расположение в Иерусалиме (Эта цена не включает комиссию нашего агентства, которая составляет 2% без НДС)