Жилой квартал Charmant appartement au coeur de tel aviv

Эта очаровательная квартира, расположенная в самом сердце Тель-Авива, предлагает исключительную возможность как для инвесторов, так и для тех, кто ищет частную резиденцию. Идеально расположенный всего в пяти минутах ходьбы от пляжа, он расположен между очаровательным районом Неве Цедек и оживленным районом Нахалат Биньямин, предлагая идеальное сочетание спокойствия и динамичной городской жизни. С площадью около 63 м2 в квартире также есть хороший балкон площадью 6 квадратных метров, идеально подходящий для отдыха или наслаждения видом на город. Первоначально спроектированный с тремя комнатами, он был тщательно переработан в два, создавая открытое и светлое пространство. Недвижимость включает в себя гостиную, купающуюся при свете, просторную главную спальню с выделенным рабочим пространством и ванной комнатой, полностью оборудованную кухню с современной техникой, а также отдельную туалетную комнату. Это уникальное свойство сочетает в себе комфорт, стиль и непревзойденное расположение, делая редкую жемчужину в одном из самых популярных районов Тель-Авива. Не упустите эту удивительную возможность!