  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  Жилой квартал Charmant appartement au coeur de tel aviv

Тель-Авив, Израиль
$1,10 млн
ID: 34195
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Ацмон, 15

О комплексе

Эта очаровательная квартира, расположенная в самом сердце Тель-Авива, предлагает исключительную возможность как для инвесторов, так и для тех, кто ищет частную резиденцию. Идеально расположенный всего в пяти минутах ходьбы от пляжа, он расположен между очаровательным районом Неве Цедек и оживленным районом Нахалат Биньямин, предлагая идеальное сочетание спокойствия и динамичной городской жизни. С площадью около 63 м2 в квартире также есть хороший балкон площадью 6 квадратных метров, идеально подходящий для отдыха или наслаждения видом на город. Первоначально спроектированный с тремя комнатами, он был тщательно переработан в два, создавая открытое и светлое пространство. Недвижимость включает в себя гостиную, купающуюся при свете, просторную главную спальню с выделенным рабочим пространством и ванной комнатой, полностью оборудованную кухню с современной техникой, а также отдельную туалетную комнату. Это уникальное свойство сочетает в себе комфорт, стиль и непревзойденное расположение, делая редкую жемчужину в одном из самых популярных районов Тель-Авива. Не упустите эту удивительную возможность!

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг


Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации