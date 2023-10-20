Жилой квартал Charmant appartement au coeur de tel aviv

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Эта очаровательная квартира, расположенная в самом сердце Тель-Авива, предлагает исключительную возможность как для инвесторов, так и для тех, кто ищет частную резиденцию. Идеально расположенный всего в пяти минутах ходьбы от пляжа, он расположен между очаровательным районом Неве Цедек и оживленным районом Нахалат Биньямин, предлагая идеальное сочетание спокойствия и динамичной городской жизни.
С площадью около 63 м2 в квартире также есть хороший балкон площадью 6 квадратных метров, идеально подходящий для отдыха или наслаждения видом на город. Первоначально спроектированный с тремя комнатами, он был тщательно переработан в два, создавая открытое и светлое пространство. Недвижимость включает в себя гостиную, купающуюся при свете, просторную главную спальню с выделенным рабочим пространством и ванной комнатой, полностью оборудованную кухню с современной техникой, а также отдельную туалетную комнату.
Это уникальное свойство сочетает в себе комфорт, стиль и непревзойденное расположение, делая редкую жемчужину в одном из самых популярных районов Тель-Авива. Не упустите эту удивительную возможность!
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно