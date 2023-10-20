  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Рамат-ха-Шарон
  4. Жилой квартал Opportunite a hertzilya investissement

Жилой квартал Opportunite a hertzilya investissement

Рамат-ха-Шарон, Израиль
от
$924,825
;
7
Оставить заявку
ID: 34194
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Рамат-ха-Шарон

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Сегодня квартира из 3,5 комнат расположена на 1-м этаже. Через 4-5 лет здание будет разрушено и перестроено, вам понадобится 30 м2 дополнительного этажа, более высокого с террасы 12 м2 парковки и подвала. Реальная возможность добавленной стоимости.

Местонахождение на карте

Рамат-ха-Шарон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Bonne affaire
Ашкелон, Израиль
от
$783,750
Жилой квартал Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$783,750
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Раанана, Израиль
от
$1,53 млн
Жилой квартал Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Тель-Авив, Израиль
от
$2,98 млн
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Бат-Ям, Израиль
от
$1,09 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Opportunite a hertzilya investissement
Рамат-ха-Шарон, Израиль
от
$924,825
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark
Жилой квартал Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark
Жилой квартал Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark
Бат-Ям, Израиль
от
$924,825
Превосходные 5 номеров (16 квартир на продажу!!) от 110 м2 до 130 м2 оптимизированы (от 2,550.000 до 3.000.000 шекелей) в проекте Nof Hapark, проекте TAMA 38-1, в 7 минутах ходьбы от моря и в 4 минутах от трамвая. 4 спальни, включая Mamad, с 2 ванными комнатами, большой гостиной, видом на па…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Жилой квартал Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Жилой квартал Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Жилой квартал Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Жилой квартал Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Тель-Авив, Израиль
от
$2,60 млн
Здание и квартира из 4 новых комнат. Расположен на 2-м этаже очень ярко с юго-западной ориентацией. Тупик возле кикара Хамедина
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Super appartement neuf
Жилой квартал Super appartement neuf
Иерусалим, Израиль
от
$808,830
Новая 3-комнатная квартира, построенная предпринимателем, в Кирьят Йовеле. Балкон с супом Яркий Тихий район Частная парковка Рядом с магазинами и синагогами
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации