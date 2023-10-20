  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli

Жилой квартал Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli

Тель-Авив, Израиль
от
$1,53 млн
;
9
Оставить заявку
ID: 34210
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Продается в районе Бавли 20 улица Херцог На 10-м этаже благоустроенного здания. Беспрепятственный вид и исключительная яркость. 4 штуки 117 м2, которые можно преобразовать в 5. Родительский люкс и множество складских помещений. Очень просторное пребывание, идеальное для семьи. Тройная вентиляция. Горячая вода 24/7. Пис закрепляется наверху и еще один миклат в подвале. Парковочное место на общей парковке.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Тель-Авив, Израиль
от
$1,41 млн
Жилой квартал Bonne occasion
Ашкелон, Израиль
от
$583,110
Жилой квартал Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$736,725
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Бат-Ям, Израиль
от
$1,09 млн
Жилой квартал Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Ашдод, Израиль
от
$655,215
Вы просматриваете
Жилой квартал Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Тель-Авив, Израиль
от
$1,53 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Жилой квартал Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Жилой квартал Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Жилой квартал Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Жилой квартал Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Показать все Жилой квартал Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Жилой квартал Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,65 млн
Величественные 5 номеров, преобразованных в 4 в Ашдоде "Мар", высокий стоя, высокий пол, вид на море и "Ган Волосы". Резиденция «Le Deauville», с 4 лифтами, напротив театра и ратуши, в 5 минутах ходьбы от пляжа, в 1 минуте от кафе, ресторанов, торговых центров, транспортных средств! Лучшее м…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$1,630
Для долгосрочной аренды в Арноне, Иерусалим, эта очаровательная 2,5-комнатная квартира предлагает комфортную и тихую среду проживания в одном из самых востребованных жилых районов города. Поверхность около 50 м2, она состоит из яркой гостиной с открытой кухней с видом на небольшую террасу, к…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bonne occasion
Жилой квартал Bonne occasion
Жилой квартал Bonne occasion
Жилой квартал Bonne occasion
Жилой квартал Bonne occasion
Жилой квартал Bonne occasion
Жилой квартал Bonne occasion
Ашкелон, Израиль
от
$583,110
Лучшая цена для наших клиентов T4 от 1,860,000nis
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации